BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI

15.08.2022 16:24
BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI

İSTANBUL'da polis ve askeri hedef alan bombalı eylem planlaması yaparken yakalanarak gözaltına alınan PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı.

İSTANBUL'da polis ve askeri hedef alan bombalı eylem planlaması yaparken yakalanarak gözaltına alınan PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyonda, PKK silahlı terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler taburunda görev yapan ve hakkında arama kararı bulunan Seydo Botan Gever kod adlı terörist Mehdi Mıhçı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ile 19 bin 800 euro para ele geçirildi. Mıhçı'yla birlikte Civan Açıkel ve 2 şüpheliyi daha gözaltına alan polis, şüphelileri ifadeleri için emniyete götürdü.

Kandilde bomba eğitimi aldığı ve bu alanda uzmanlaşarak eğitim verdiği tespit edilen Mıhçı'nın Fatih ve Kağıthane'de bombalı eylem için keşif yaptığı, hedefinde ise kolluk kuvvetlerinin olduğu tespit edildi. Mıhçı'nın özellikle büyük kentlerde fedai eylemler için bekletildiği, ablasının da daha önce terör örgütü için silahlı faaliyet yürütürken etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Mıhçı ve beraberindeki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mıhçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


YORUMLAR
500
Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement