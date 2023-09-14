İstanbul'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 9 Gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 9 Gözaltı

Son Güncelleme: 14.09.2023 09:57

İstanbul'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüphelilerin 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurun ihbarı üzerine harekete geçerek şebekenin izini sürdü. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

İstanbul'da bir mağdur, polisi arayarak telefondan kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur kişiyi arayan cep telefonu numarasını aldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, bir şebekenin izine rastladı. Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, İstanbul ve Balıkesir'de bir çok kişinin aynı şebeke tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını belirledi. Ekipler, şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteme ya da kişilerin sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemi üzerinden kendi hesaplarına para aktarımı yoluyla dolandırıcılık yaptıklarını saptadı. Yapılan tespitlerin ardından Pazartesi günü 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44), N.Y. (40), V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden V.Y.G., F.F. ve A. G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken geri kalan 6 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 9 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon: 9 Gözaltı - Son Dakika
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