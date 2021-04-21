Polis "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı - Son Dakika

İstanbul'da gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması'nda şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.

Fatih'teki uygulama Millet Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı.

Polis, şüpheli gördüğü kişileri arayıp Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Kadıköy ve Taksim'de de polis, şüpheli araç ve kişileri denetlendi.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi.

Dedektör köpeklerin de görev aldığı denetimlere, helikopterle destek verildi.