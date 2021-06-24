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Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı

24.06.2021 10:08

Son dakika gelişmesine göre - (Özel) İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı Gaziosmanpaşa'da kimlik kontrolü yapan polis memuru otomobilden silahlı saldırıya uğradı Saldırıda polis bacağından yaralanırken, saldırganlar ise kovalamaca sonucu yakalandı Gaziosmanpaşa'da sokağa...

- (Özel) İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kimlik kontrolü yapan polis memuru otomobilden silahlı saldırıya uğradı

Saldırıda polis bacağından yaralanırken, saldırganlar ise kovalamaca sonucu yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde üzerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, araçla seyreden 1'i kadın 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda polis memuru bacağından yaralanırken hızla kaçmaya başlayan saldırganlar, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda TEM Otoyolu Etiler ayrımında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırganlardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Galeri Caddesi ile 608 Sokak kesişiminde kimlik kontrolü yapmaya başladı. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Y., C.E., E.T. ve T.A.'ya idari para cezası uyguladı. O esnada ekibin yanından geçen 34 DDG 363 plakalı otomobilin içerisindeki bir şahıs, polis ekibine 2 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet etmesi sonucu polis memuru Efe A. yaralandı. Saldırının ardından saldırganlar araçla hızla kaçarken, yaralı memurun meslektaşı polis telsizi üzerinden "polise silahlı saldırı" olduğu yönünde anonsta bulundu. Yaralı polis memuru ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane polisinin amansız takibi sonucu yakalandılar

İhbar üzerine teyakkuza geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında saldırganların içerisinde bulunduğu otomobilin, Gaziosmanpaşa mevkisinden TEM Otoyolu'na bağlandığının görülmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri yola barikat kurdu. Süratli bir şekilde seyreden saldırganların barikatı geçmesinin ardından peşine düşen polis ekipleriyle aralarında bir süre kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Etiler ayrımına gelen saldırganlar, Kağıthane polisinin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Saldırıda kullanılan tabanca kadının belinden çıktı

Durdurulan araçtan indirilen 2 saldırgan kelepçelenerek etkisiz hale getirildikten sonra üst aramaları yapıldı. Yakalanan Musa A.'nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Fatma A.'nın belinden ise saldırı kullanıldığı tespit edilen namlusuna mermi sürülmüş halde tabanca ele geçirildi. Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 2 saldırgan, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Saldırganların kullandığı otomobil ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Suç makinesi saldırganlardan biri tutuklandı

Öte yandan sorgulanarak ifadeleri alınan saldırganların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere, "görevli memura silahlı saldırı", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı
Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı
Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı
Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul'da polise silahlı saldırı: Saldırganlar kovalamaca sonucunda yakalandı - Son Dakika


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