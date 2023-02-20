İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi

20.02.2023 13:33
İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde protesto eden bazı sağlık çalışanları ile polisler arasında yaşanan arbedede bir polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın davasında mütalaa açıklandı.

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde protesto eden bazı sağlık çalışanları ile polisler arasında yaşanan arbedede bir polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın davasında mütalaa açıklandı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki polis memuru T.I. ve sanık astsubay N.K.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık astsubay N.K.Ö'nün doktor eşinin vefat eden meslektaşının ölümünü protesto etmek amacıyla orada olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın olay öncesinde eşinin kayıp çantasını aramak amacıyla müşteki polis memuru T.I'nın bulunduğu yere geldiği, polislerin oluşturduğu barikata direndiği sırada T.I'nın basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralanmasına sebep olduğu anlatıldı.

Söz konusu toplantıya katılan sanığın, yapılan ihtar üzerine kendiliğinden dağılmadığına ilişkin görüntü kaydının olmadığı ifade edilen mütalaada, sanığın doktor eşinin kaybolan çantasıyla ilgili resmi müracaatının olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanık N.K.Ö'nün "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenirken, "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçunun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle bu suç yönünden beraatine karar verilmesi talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi üzerine 7 Temmuz 2022'de Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bir saat içinde 1100 kişinin toplanıp basın açıklaması yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, açıklamanın ardından polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan grubun İl Sağlık Müdürlüğüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaparak dağıldığı kaydediliyor.

İstanbul Tıp Fakültesi önüne çekilen polis bariyerini aşmak isteyen grup içinde astsubay N.K.Ö'nün de olduğu ve olay yerinde görevini yapan polis memuru T.I'ya tokat attığı belirtilen iddianamede, doktor raporuna göre polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına yer veriliyor.

T.I'nın şikayetçi olduğu N.K.Ö'nün, savcılık ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini söylediği, görüntülerin kendisine izletilmesiyle polis memuruna anlık refleksle vurduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

İddianamede, N.K.Ö'nün "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Deprem felaketi sonrası İstanbul'daki garip bina yeniden gündem oldu Deprem felaketi sonrası İstanbul'daki garip bina yeniden gündem oldu İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi Konya'da havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı Konya'da havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi
12:23 Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa hepsi annemindir
12:25 Daha attığı imza kurumadı! Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo geldiği gibi gidebilir
12:12 Bölge beşik gibi sallanıyordu! Rahatlatan açıklamayı Naci Görür yaptı: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum
12:07 Son Dakika! Depremin vurduğu 6 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
11:33 Depremde yaşadığı kabusu bu sözlerle anlattı: Telefon rehberimdeki 100 kişiyi silmek zorunda kaldım
11:42 Fatih Karagümrük'ün yıldızı Otabek Shukurov, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı
11:36 Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Moura'yı renklerine bağlamak için Jorge Jesus'u devreye soktu
11:33 Depremde vefat eden çocuklar için enkaza balon bağlandı, Ebru Gündeş görüntüye sessiz kalmadı: Yüreğimize oturdu
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma'nın annesiyle görüştü! Genç kızın adı bir okula verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 13:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement