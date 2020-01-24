İstanbul'da, polisi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da, polisi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Pendik'te, polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, polisi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Pendik'te, polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis memuru Turan C, alkollü olduğu belirtilen Mustafa D'nin polis otosunu durdurmak istemesi üzerine aracından indi.

Turan C, müdahale etmek istediği şüpheli tarafından karnından bıçakla yaralandı.

Araçta bulunan diğer polisler şüpheliyi gözaltına aldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Mustafa D'nin, "uyuşturucu kullanmak ve kumar oynanmasına yer temin etmek" suçlarından kaydı olduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı ve denetimli serbestlik uygulamasından faydalandığı öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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