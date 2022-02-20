Üye Girişi
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı - Son Dakika

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

20.02.2022 09:36

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı Sarıyer polisi motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla sökünce 2 tabanca buldu Sarıyer'de motosiklet polis timleri yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı.

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

Sarıyer polisi motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla sökünce 2 tabanca buldu

İSTANBUL - Sarıyer'de motosiklet polis timleri yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı. Motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla açan polis, içerisine saklanmış iki adet tabanca ele geçirdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis timi, Huzur Mahallesi Ulubaş Caddesi üzerinde devriye gezdiği esnada sağ şeritteki 34 J 7742 plakalı motosikletin başında bekleyen Emin A. ve Hacı Y.'yi görünce, şüphelenerek takibe aldı. Bir süre sonra şüpheli şahısların yanına giden polis ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Polis şarjlı matkapla filtreyi söktü

Motosikleti dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, hava filtresinin olduğu yerde poşet parçasını görünce şarjlı matkapla filtrenin kapağını açtı. İnceleme yapan ekipler buraya gizlenmiş iki adet tabancayı ele geçirdi. Yapılan arama ise kameralara yansıdı. Bunun üzerine gözaltına alınan Emin A. ve Hacı Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. El konulan silahlar ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

YORUMLAR
500
İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı Gökhan Göz'den Polis Açıklaması Gökhan Göz'den Polis Açıklaması Balıkesir'de aranan 30 kişi yakalandı Balıkesir'de aranan 30 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 09:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement