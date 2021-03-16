İstanbul'da polisin çökerttiği "Çift Teker" çetesi üyeleri tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da polisin çökerttiği "Çift Teker" çetesi üyeleri tutuklandı

16.03.2021 09:14

İstanbul'da polisin çökerttiği "Çift Teker" çetesi üyeleri tutuklandı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan motosiklet hırsızlarından 2'si tutuklandı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla...

İstanbul'da polisin çökerttiği "Çift Teker" çetesi üyeleri tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan motosiklet hırsızlarından 2'si tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında çökertilen organize hırsızlık çetesi üyelerinden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da son dönemde arka arkaya motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla çalışma başlatılmıştı. Çalınan motosikletlerin suç olaylarında ve terör saldırılarında kullanılabileceği ihtimali üzerine derinleştirilen soruşturmalar kapsamında harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde çok sayıda motosiklet çalan şahısların "Çift Teker" isimli çete üyesi olduğunu tespit etmişti. Buradan yola çıkan Kağıthane polisi, gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarının güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye başlamış ve son 3 ay içerisinde Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de toplamda 10 motosiklet çaldıklarını tespit etmişti.

Kağıthane polisi "Çift Teker "çetesini çökertmişti

Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, siyah giyimli ve kilolu bir şahsın olayı gerçekleştirdiğini belirlemesi üzerine Ahmet A. isimli şahsı yakalamıştı. Şahsın ifadelerin doğrultusunda çalışmalara devam eden polis, çok sayıda motosiklet çalan çete üyelerinden Mesut B.'nin çaldığı motosikleti tünel çıkışında kimliği belirsiz bir şahsa teslim ettiğini belirlemiş ve şahsı Feriköy Bayır Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Çete üyelerinden sonuncusu olan Burhan Y. ise Sultangazi'de kıskıvrak yakalanmıştı.

Çete üyelerinden 2'si tutuklandı

Gözaltına alınan Ahmet A, Burhan Y. ve Mesut B.'nin "Motosiklet hırsızlığı" suçlarından çok sayıda kaydı da olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyete götürülen çete üyelerinin çaldıkları motosikletleri para karşılığında suç örgütleri ve çetelere sattıkları belirlenmişti. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut B'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı
İstanbul'da polisin çökerttiği Çift Teker çetesi üyeleri tutuklandı

Motosiklet, Hırsızlık, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polisin çökerttiği 'Çift Teker' çetesi üyeleri tutuklandı - Son Dakika


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