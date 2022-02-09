İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda - Son Dakika

Bakırköy'de uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.K yanında bulunan kadın Y.A ile birlikte 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ve kaçan sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücünün polise silah gösterdiği, polisinde ateş açarak karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine silahlı çatışma yaşandı. D-100 Karayolu'nda devam eden kovalamaca sonrası kaçan sürücü Bakırköy'de bulunan sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Sürücü S.K, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırsa da kısa sürede yakalandı.

YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kovalamaca sonrası polis ekipleri otomobilin etrafını çevirdi. İçerde bulunan Y.A isimli kadının yaralı olduğu gördü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE POLİS SİRENİ ÇIKTI

Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.