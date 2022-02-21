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İstanbul'da polislerden taksi denetimi - Son Dakika

İstanbul'da polislerden taksi denetimi

21.02.2022 12:26
İstanbul'da polislerden taksi denetimi

İstanbul'da trafik ekiplerince kurulan uygulama noktasında taksilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da trafik ekiplerince kurulan uygulama noktasında taksilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Rıhtım Caddesi üzerindeki kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.

İzinsiz çalışan taksi sürücüsüne ceza

Denetimlerde belediye tarafından çalışma izni iptal edildiği halde çalışmayı sürdüren sürücünün kullandığı taksi trafikten men edildi.

Taksi, çekiciyle otoparka götürülürken izni olmadığı halde çalışan sürücüye 1820 lira ceza kesildi.

İstanbul'da polislerden taksi denetimi
İstanbul'da polislerden taksi denetimi

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Trafik Denetleme, İstanbul, Kadıköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da polislerden taksi denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da polislerden taksi denetimi - Son Dakika
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