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İstanbul'da polislerin değnekçi operasyonu

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

İstanbul'da polislerin değnekçi operasyonu, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bakırköy'de gözaltına alınan bir değnekçi, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" diyerek kendisini savundu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a ait bazı yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan "değnekçilere" yönelik düzenlediği operasyona ikinci günde de devam etti. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bakırköy'de polis ekipleri tarafından ara sokakta yakalanarak gözaltına alınan bir şahıs kendisini, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" şeklinde savundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.


Öte yandan Beşiktaş bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Polis ekipleri, sürücüleri de uyararak değnekçilik yapan kişi ve kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

İstanbul, Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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