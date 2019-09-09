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İstanbul'da polisten kaçan alkollü sürücü Tekirdağ'da yakalandı

37 dakika önce

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da polisten kaçan alkollü sürücü Tekirdağ'da yakalandı, System.String[]

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 34 VP 0435 plakalı otomobilin sürücüsü C.K, Silivri'de denetim noktasında polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtı. Durum Çorlu Emniyeti Müdürlüğüne bildirildi.

Çorlu'da tedbir alan ekipler, uyarıya rağmen kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı otomobili lastiğine ateş ederek durdurdu.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin ifadesinde, "bir otobüs firmasında şoförlük yaptığını, alkollü olduğu için polisten kaçtığını" belirttiği öğrenildi.

C.K'nin ehliyetine "alkollü olarak araç kullanmaktan" el konuldu.

İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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