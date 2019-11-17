Son Dakika Haberleri: İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı (2) - Son Dakika

İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı (2)

6 saat önce

İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi'nde, biri cip 6 araca çarparak zarar verdikten sonra devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayda cipi zarar gören Kaya Kanpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.

Kanpolat, kazada 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı (2)

Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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