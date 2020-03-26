İSTANBUL'DA POLİSTEN KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınmış olan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen dolandırıcılara fırsat vermemek için vatandaşları kapı kapı gezerek uyardı. Ekipler, vatandaşların dolandırılmasını engellemek için binalardaki posta kutularına bilgilendirme broşürleri bırakırken, binaların içerisine de telefon dolandırıcılarına inanmaları için afişler astı.Polis, koronavirüs gündeminden faydalanarak telefon dolandırıcılığı ve kapılara giderek dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yapan polis, vatandaşlara kontrol ve işlemlerin bakanlıklar tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak kapılarına gelen kişilere mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sormalarını istedi. Vatandaşlardan eEğer kapılarına gelen ya da arayan kişilerden şüphelenirlerse mutlaka 155 polis imdat hattını aramaları ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmeleri istendi.

Vatandaşların kapısını çalan polis, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden geldik. Ülkemizde koronavirüs tedbirlerini kötüye kullanan dolandırıcılar maalesef çok sayıda, bu konuda sizlerin tedbirli olmasını istiyoruz. 155 ve 112'yi arayabiliyorsunuz bir ihtiyacınız olduğunda, sizlere destek amacıyla Vefa Grubu kuruldu. Sizlerin ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabiliyorlar. Sağlık Bakanlığından aranmadan evinize gelerek, evinizi dezenfekte etmek isteyen ya da virüs tarama testi uygulayacağız diyen dolandırıcılar olabilir buna karşıda dikkatli yaklaşırsanız, bir de zaruri özel acil ihtiyaç olmadan evden çıkmamanızı rica ediyoruz sizden şeklinde uyarılarda bulundu.

- İstanbul