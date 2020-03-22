İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı - Son Dakika

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

6 saat önce

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı Sultanbeyli meydanında polisten "koronavirüs" nöbeti Sultanbeyli meydanında polisten "65 yaş" nöbeti Sultanbeyli Kent Meydanında polis, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve...

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

Sultanbeyli meydanında polisten "koronavirüs" nöbeti

Sultanbeyli meydanında polisten "65 yaş" nöbeti

İSTANBUL - Sultanbeyli Kent Meydanında polis, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor. Polis ekipleri sık sık megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile polis, Sultanbeyli Kent Meydanında nöbet tutmaya başladı. Meydanın belli noktalarında polis araçları konuşlandı. Polis ekipleri, genelge çerçevesinde meydanda gördükleri yaşlılara sokağa çıkma yasağını hatırlatıyor. Öte yandan polis ekipleri megafonla sık sık evde kalın çağrısında bulunuyor.


Yaşlılara sokağa çıkma yasağı genelgesi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak, sokağa çıkmalarının yasaklanmıştı.

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı         
15:52
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]