İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM - Son Dakika
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İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

7 saat önce

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı.

İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM, System.String[]
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı. Okulların çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) yapıldı.

Görüntü Dökümü

-üst araması

-servis ve otomobil çevirmesi

-üst araması

-okul servisinin aranması

-evrak kontrolü

-genel ve detay


- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:39 Kaynak: DHA
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