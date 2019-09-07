Son Dakika Haberleri: İstanbul'da polisten otoparklara "değnekçi" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da polisten otoparklara "değnekçi" operasyonu

1 saat önce

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da polisten otoparklara

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 27 kişi hakkında işlem yapıldı.


39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan İSPARK değnekçi denetimlerinde, İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 185, denetlenen İSPARK otopark sayısı 174 olduğu belirtildi. Denetlemeler kapsamında 27 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Bakırköy ilçesinde İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 7, denetlenen İSPARK otopark sayısının 11 olduğunu ve bu 18 nokta üzerinde 13 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığı belirtildi. Beyoğlu ilçesinde ise İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 4 olurken, denetlenen İSPARK sayısının 2 olduğu, 4 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığını açıklandı. Şişli ilçesinde İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 9, denetlenen İSPARK otopark sayısı 13 olduğu, denetlemelerde 2 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığını belirtildi. - İSTANBUL

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum Son Dakika: İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da polisten otoparklara "değnekçi" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]