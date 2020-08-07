İstanbul'da polisten Yeditepe Huzur uygulanması - Son Dakika

İstanbul'da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy'de yapılan uygulamada, araç içerisinde narkotik madde barındırdığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan sürücülerin evrak kontrolü yapıldı. Durdurulan bir araç içerisinde polis tarafından narkotik madde tespit edildi. Araç içerisinde narkotik maddeyi taşıdığını kabul eden şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahsın aracı çekici ile olay yerinden götürüldü. Ayrıca uygulama kapsamında durdurulan bir sürücüye de tramvay yolunu ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

(İHA)