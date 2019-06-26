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İstanbul'da pompalı tüfekle market soygunları kamerada

50 dakika önce

Eyüpsultan'da pompalı tüfekle girdiği marketlerde soygun yaparak bin 800 lira gasp eden yüzü maskeli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüpsultan'da pompalı tüfekle girdiği marketlerde soygun yaparak bin 800 lira gasp eden yüzü maskeli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Soygun anları kameralara yansırken, şüphelinin yaşadığı mahalledeki marketleri gasp ettiği ve soyduğu marketin yanındaki eczanede çalıştığı öğrenildi. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde pompalı tüfekle marketlere giren yüzü maskeli bir şahıs, çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yan yana bulunan marketleri soydu. Şahıs toplamda bin 800 lira çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
KOMŞULARINI SOYMUŞ Çalışmalar sonucunda gasp polisi, şüphelinin Burak B.(26) olduğunu tespit etti. Şüphelinin soyduğu marketlerin yakınlarında yaşadığını ve bir eczanede kalfalık yaptığını belirleyen polis, adresi tespit ettiği şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda pompalı tüfek, maske, eldiven ve bin 500 lira ele geçirildi. Emniyete götürülerek işlemleri yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul'da pompalı tüfekle market soygunları kamerada
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Polis, Güncel
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