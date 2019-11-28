İstanbul'da postanede

Bahçelievler'de, postanede bir kadının cüzdanını çaldığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki PTT şubesinde, işlem için sırasını bekleyen N.A. isimli kadının çantasındaki cüzdanı, sırada bekleyen kimliği belirsiz kişilerce "yankesicilik" yöntemiyle çalındı.

Postanedeki işlemlerinin ardından buradan ayrılan N.A. daha sonra cüzdanının çalındığını fark ederek, şikayetçi oldu.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.A'nın en son işlem yaptığı PTT şubesindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıtlardan cüzdanı çalan kişinin F.E. (40) isimli kadın olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucunda F.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.