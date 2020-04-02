Son Dakika › Güncel › İstanbul'da PTT önlerinde sosyal mesafe önlemi alındı - Son Dakika
İstanbul'da PTT önlerinde sosyal mesafe önlemi alındı
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında PTT önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında PTT önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kentteki PTT önlerinde polis ve zabıta ekiplerinin bariyerleriyle vatandaşlar için sıra düzenlemesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:42 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü