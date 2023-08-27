Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı - Son Dakika

Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı
Son Güncelleme: 27.08.2023 21:29

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Ankaragücü'nün golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibinin golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu. Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Son Dakika Futbol Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı - Son Dakika
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