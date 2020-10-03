İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon... - Son Dakika

İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...

İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı İstanbul'da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında başta DEAŞ olmak üzere, El Kaide'nin Suriye uzantısı Heyet El-Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi/El-Nusra Cephesi gibi 'silahlı terör örgütlerine üye olmak' suçundan arandıkları belirtilen ve Suriye gibi çatışmalı bölgeye giriş yaptıktan sonra illegal yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen hücre üyelerinin eylem arayışında oldukları anlaşıldı. İstanbul terör polis tarafından yakın takibe alınan ve attıkları her adımı izlenen 'yabancı terörist savaşçı' konumundaki 14 şüphelinin yakalanması için bu gece kentin kenar bölgelerinde kalan 10 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu duyuruldu.

Polisiye soruşturmaya hedef olan yabancı terörist savaşçıların, geçmiş dönemde DEAŞ, HTŞ, FEC/ENC gibi terör örgütlerinin saflarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerinde yaşanan çatışmalarda yer aldıkları öne sürülüyor.

Aranan 14 şüpheliden kaçının yakalandığı henüz bilinmezken, operasyona ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan üç gün önce de söz konusu terör örgütlerine benzer operasyon düzenlenmiş, 8 ilçede yapılan baskınlarda Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 YTS yakalanmıştı.

İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...
İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...
İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...
İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...
İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...
İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon...

Eş Zamanlı Operasyon, İstanbul, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Arkalarını yaslayarak çay-kahve içtikleri tarihi eserin 2000 yıllık olduğunu öğrenen taksiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi İlkel teleferiğin halatına takılan kadın, 25 metreden düşerek öldü Boavista'lı Angel Gomes, orta sahadan kaleciyi avladı Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak 15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da baraj ve arıtma tesislerini açtı: 83 bin kişiye ek istihdam sağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da baraj ve arıtma tesislerini açtı: 83 bin kişiye ek istihdam sağlanacak         
15:17
Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı         
15:01
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Pınar Gültekin'in katili olay günü bağ evine gelen kardeşine 'kokoreç yaktığını' söylemiş Pınar Gültekin'in katili olay günü bağ evine gelen kardeşine 'kokoreç yaktığını' söylemiş         
12:34
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 15:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da radikal örgütlere gece yarısı operasyonu: 14 şüphelinin yakalanması için operasyon... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei