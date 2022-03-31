İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi! - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi!

31.03.2022 13:26
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi!

İstanbul'da ramazan ayı boyunca geçerli olmak üzere metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için yeni bir düzenleme yapıldı. 'Metro İstanbul'un Twitter hesabından duyurulan habere göre, "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar devam edecektir." denildi.

İstanbul'da ramazan ayı boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

2 NİSAN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Açıklamaya göre sefer saatlerindeki yeni düzenleme 2 Nisan saat 00:00 itibarıyla başlayacak.

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi!

Metro İstanbul'un paylaşımı şu şekilde: "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar devam edecektir." denildi.

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi! - Son Dakika


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