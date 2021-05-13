İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sakin geçiyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da sessizlik hakim oluyor.

Kısıtlama nedeniyle kent genelinde ana yollar, cadde ve sokakların boş kaldığı görülürken vatandaşlar bayram namazını kılmak için evlerinin yakınında bulunan yürüme mesafesindeki camilere gitti. Vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını kıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda şehitliklerde de ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Emniyet ekipleri, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve bayramın huzur içinde geçmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Trafikte az sayıda araç bulunduğu, bayramda işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların duraklarda beklediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak kaydedildi.