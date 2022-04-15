İstanbul'da Ramazan davulcusu, davul çalarken vuruldu - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de Ramazan davulcusu Mert Uygun, önceki gece 3 buçuk civarında Helvacı Sokakta davul çalarken kurşunun hedefi oldu. SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre genç davulcu, sırtından vuruldu.
Omzundan ve belinden vurulan Mert Uygun'un ağabeyi "Kardeşimin yanına gittim, kaldırımda oturuyordu, ne oldu dedim vuruldum dedi. Şuan felç kalma riski var. Kurşun omurgasına isabet etmiş." dedi.
Öte yandan silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sokaktaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredekiler ise Uygun'un 'gürültü' sebebiyle vurulduğunu öne sürüyor.
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