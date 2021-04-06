İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU - Son Dakika

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU
06.04.2021 11:49
İSTANBUL'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.
İSTANBUL'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
Görüntü dökümü: ----------
-Pidelerden görüntü
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