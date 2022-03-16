İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

16.03.2022 13:48
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul'da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak.

İstanbul'da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak. Fırıncılar devlet destekli unun verilmesi durumunda bu fiyatların maliyeti kurtaracağını söyledi.

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.

HALK EKMEK BAYİLERİNDE 3 LİRADAN SATILACAK

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

FIRINCILAR DEVLET DESTEKLİ UN TALEP EDİYOR

Artan maliyetlerden yakınan fırıncılar ise devlet destekli sağlanan unun kotasının artırılmasını ve uygulamanın devam etmesini talep ediyor. Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarıyla ilgili konuşan fırıncı Ramazan Kodak, "330 gram ramazan pidesi bu yıl 6 liraya satılacak. Geçen sene 365 gram 4 liraydı. Maliyetlerimiz çok arttı. Un, poşet, elektrik, kağıt fiyatlarındaki artış ekmek fiyatlarına da yansıyor. Kazancımız çok düştü. Fırıncılara göre bu fiyat uygun görünüyor. Devlet destekli unlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Fakat verilen un yetersiz kalıyor. Bu sınırlamanın artırılmasını istiyoruz" dedi.

"BU FİYATLAR BİZİ KURTARACAK MI HENÜZ BİLMİYORUZ"

Fatih Bastırma isimli fırıncı ise "330 gram 6 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar bizi kurtaracak mı henüz bilmiyoruz. Devlet destekli una erişimimiz zor oluyor. Pide fiyatlarında kar marjı geçen seneye göre çok fazla düştü. Vatandaşları zor duruma sokmadan bu yıl ramazan ayını da atlatmayı umuyoruz" diye konuştu.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/ İHA)

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

İstanbul Fırıncılar Odası, Ramazan Pidesi, Halk Ekmek, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement