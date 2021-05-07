İstanbul'da ramazanda ihtiyaç sahiplerine 68 milyon 406 bin 818 liralık yardım ulaştırıldı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da ramazanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ihtiyaç sahiplerine 68 milyon 406 bin 818 liralık yardım yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular ramazan ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 35 milyon 24 bin 989 TL tutarında gıda yardımı 33 milyon 381 bin 829 TL ayni ve nakdi yardım olmak üzere toplam 68 milyon 406 bin 818 TL yardım yapıldı." bilgisini verdi.