İstanbul'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

19 dakika önce

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Regaip Kandili dolayısıyla Sultangazi Haydar Sancak Camisi'nde akşam namazı kıldırdı.

İstanbul'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Regaip Kandili dolayısıyla Sultangazi Haydar Sancak Camisi'nde akşam namazı kıldırdı.

Namazın ardından mevlidi şerif ve Kur'an okutuldu. Cemaatle bir süre sohbet eden Maşalı, bir mağfiret iklimi, ayı içerisinde olduklarını hatırlatarak Kur'an'ın insanlıkla ve tarihle bir ramazan ayında, Kadir gecesinde buluştuğunu söyledi.

İnsanın iki asli görevi olduğunu anlatan Maşalı, "Birincisi Allah'a karşı kulluk görevidir, bunun birinci ayağı şüphesiz bir imanla Cenabı Hakk'ın var olduğuna, bir olduğuna, kainatı var edenin Allah olduğuna, her şeye hükmedenin Cenabı Hak olduğuna iman etmektir. İkincisi Cenabı Hakka olan imanımızı amellere davranışlara yansıtmaktır. Dolayısıyla imanımızın ikinci ayağını ibadetler oluşturuyor." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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