İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi
18 dakika önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:42
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