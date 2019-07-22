Son Dakika Haberleri: İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi

18 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]