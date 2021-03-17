İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada

17.03.2021 09:56
İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada, System.String[]

Kağıthane'de sabaha karşı polis merkezinin yaklaşık 100 metre yakınındaki bir restorana girmeye çalışan şahıs, gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Kağıthane'de sabaha karşı polis merkezinin yaklaşık 100 metre yakınındaki bir restorana girmeye çalışan şahıs, gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Ağzında sigara olan ve panik yaşayan şahsın yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerine devriye görevi ifa eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüpheli bir şahsın asma kilidi kırarak restorana girmeye çalıştığını gördü.

Bekçiler suçüstü yakaladı

Bunun üzerine bekçiler şahsın yağına yavaşça yaklaştı. Bekçiler, ağzında sigara da olan şahsı kıskıvrak yakaladı. Suçüstü yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran şahıs gözaltına alınarak Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olay teşebbüste kaldığı için serbest bırakıldı

Burada sorgulanarak ifadesi alınan şüpheli Emre B. hakkında "İş Yerinden Hırsızlık Teşebbüsü" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlamam Emre B, savcılık talimatıyla olay teşebbüste kaldığı ve gerçekleşmediği için serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada
İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada
İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada
İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Kağıthane, Sigara, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı
Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş         
10:15
Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı         
09:53
İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm         
09:46
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek         
09:29
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir         
07:43
Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım         
00:57
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da restorana girmeye çalışan hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei