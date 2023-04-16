İstanbul'da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü - Son Dakika
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İstanbul'da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü

16.04.2023 23:05
İstanbul'da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü

Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü.

Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Hastanede hayatını kaybetti
Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis geniş çaplı inceleme başlattı
Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Elif Naz, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü - Son Dakika
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