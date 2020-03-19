İstanbul'da risk grubundaki vatandaşlar toplu ulaşımı kullanmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da risk grubundaki vatandaşlar toplu ulaşımı kullanmaya devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da risk grubundaki vatandaşlar toplu ulaşımı kullanmaya devam ediyor

6 saat önce

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da risk grubundaki vatandaşlar toplu ulaşımı kullanmaya devam ediyor, System.String[]

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanan 60 yaş ve 65 yaş üzeri kart sahiplerinin metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı iki haftada yüzde 54 azaldı.

3 Mart 2020 tarihinde 60 yaş ve 65 yaş üstü kart sahibi 263 bin 919 kişi, toplu taşıma araçlarına 720 bin 528 biniş gerçekleştirirken, 17 Mart Salı günü ise kart sahibi 121 bin 253 kişi toplam 313 bin 253 biniş yaptı.

İBB, 9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 59,1'lik düşüş kaydedildiğini duyurmuştu..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma rakamlarını sosyal medyadan paylaşarak, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:27:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da risk grubundaki vatandaşlar toplu ulaşımı kullanmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]