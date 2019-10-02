Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" 16 Ekim'de başlayacak
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İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" 16 Ekim'de başlayacak

1 saat önce

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle "Rize Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

İstanbul'da

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle "Rize Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

Maltepe Sahili etkinlik alanında, 16 Ekim'de başlayacak tanıtım günleri 4 gün sürecek.


Etkinlikte, kültürel öğeler ve yöresel yiyeceklerin katılımcılara ikram edileceği stantlar da açılacak.


Vatandaşlar etkinlik alanlarında yapılan tanıtımları ve sunumları izleyebilecek, çeşitli ürünleri satın alabilecek ve konser izleyebilecek.

Çeşitli yarışmaların da düzenleneceği etkinlik alanında, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı ile Ovit Tüneli'nin maketi de yer alacak.

Maltepe, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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