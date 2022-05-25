İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
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İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" başladı

25.05.2022 20:57
İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" başladı

Rize Dernekler Federasyonunca düzenlenen 12. Rize Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Rize Dernekler Federasyonunca düzenlenen 12. Rize Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Rizelilerin katıldığı etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı da yer aldı.

Yöresel el yapımı ürünler ve Rize mutfağının seçkin lezzetlerinin sergilendiği tanıtım etkinliğinde bol bol horon oynandı.

Etkinlikte, GPS takılı bir çay torbası balonla gökyüzüne salındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, yeşil ve mavinin birleştiği Rize'nin zengin kültürü ve birikimiyle öne çıktığını söyledi.

Rizelilerin, Türkiye'nin gelişmesinde her alanda katkıları olduğunu vurgulayan Yazıcı, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını görmek için Rize'ye bakmanın yeterli olduğunu kaydeden Yazıcı, "Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mevcut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım, öncü lazım, imkanları rasyonel kullanmak lazım, terlemek lazım. Bizler gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin dertleriyle dertleniyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, geçmişten tecrübe edinerek, milletin değerlerine uygun olarak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin kendine özgü bir duruşu olduğunun altını çizen Yazıcı, Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardaki dengeli ve ilkeli tutumunun bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

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