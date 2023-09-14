İstanbul'da rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

İstanbul'da rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı

İstanbul\'da rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı
Son Güncelleme: 14.09.2023 15:52

İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlar açık bir rögar kapağının altında kaçak olduğu düşünülen bir göçmeni üzerini değiştirirken buldu. Türkmenistanlı olduğunu belirten ve korktuğu gözlenen göçmenin "Sadece üzerimi değiştiriyordum. Bir şey yapmıyorum. Tek kişiyim burada" demesi dikkat çekti.

Ülkemize kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmen görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak İstanbul Esenyurt'ta rögar kapağının altında saklanan bir kaçak göçmen bulundu.

"SADECE ÜZERİMİ DEĞİŞTİRİYORDUM"

Vatandaşlar açık bir rögar kapağının altında kaçak olduğu düşünülen bir göçmeni üzerini değiştirirken buldu. O anlar kamera ile de kayıt altına alınırken Türkmenistanlı olduğunu belirten ve korktuğu gözlenen göçmenin "Sadece üzerimi değiştiriyordum. Bir şey yapmıyorum. Tek kişiyim burada" dediği duyuluyor.

Göçmen, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul'da rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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