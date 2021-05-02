Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı

02.05.2021 10:08

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de cadde üzerinde motosikletiyle seyreden kurye, kapağı ters takılan rögara düştü.

Kağıthane'de cadde üzerinde motosikletiyle seyreden kurye, kapağı ters takılan rögara düştü. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü Serkan Kürkçü, "Arkamda da hafriyat kamyonu vardı, beni ezmesine ramak kalmıştı. Onu görünce zaten şoka girdim. Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi?" dedi.

Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde rögar kapağı yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı. Akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı. Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

"Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi?"

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Serkan Kürkçü o anları anlattı. Kürkçü, "Ben burada seyir halindeyken rögar kapağının üstüne çıkmamla düşmem bir oldu. Şoka girdim ve ne olduğunu anlamadım. Arkamda da hafriyat kamyonu vardı, beni ezmesine ramak kalmıştı. Onu görünce zaten şoka girdim. Bir insanın hayatı bu kadar değersiz mi? Bunu bize hissettirmek zorundalar mı, inan hiç bilmiyorum. Belediye işçisi, mimarı, inşaat şefi, burayı denetleyen belediye burayı hiç mi görmedi. Burada çalışma vardı, çalışıyorlardı. Buraya bir duba koyulabilirdi, bir şey yapılabilir ve önlem alınabilirdi. Sonuçta burası akan bir cadde ve trafik var. Neden bir insanın hayatını bu kadar görmezden geldiler bende anlamadım. Kazadan sonra dubayı kendim koydum. Motorumda ciddi bir hasar var ama önemli değil. Ben bunu tamir ettirebilirim ama önemli olan candır. Maddi olmasa da manevi bir tazminat istiyorum. Ölebilirdim ve şu an burada olmayabilirdim. Para her şeyi geri getirmiyor. Herkes işini doğru düzgün yapsa bunlar gerçekten yaşanmaz" dedi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı
Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı

Kağıthane, İstanbul, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İstanbul'da rögara düşerek ölümden dönen motosikletli kurye o anları anlattı - Son Dakika


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