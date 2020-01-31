İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı

7 saat önce

İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı, System.String[]

İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi.


İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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