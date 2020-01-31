İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı

15 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Rus suç örgütü lideri Andri Malyi ve suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Rus suç örgütü lideri Andri Malyi ve suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü lideri ve adamlarının, Rusya'da aranması bulunan ve Türkiye'de yaşadığı öğrenilen "Loto Guli" lakaplı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Nadir Salifova'yı öldürmek üzere İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Ukrayna asıllı Rus suç örgütü lideri Andri Malyi ile 2 Ukraynalı, 1 Rus, 4 Gürcü ve 8 Azerbaycanlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir kalaşnikof tüfek, 11 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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