İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Bu bilgi ilk kez belgelerde geçti

İstanbul'da önceki gece bir parkta yarı çıplak halde bulunan Rus turist, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede hareketsiz biçimde yerde yatarken bulunan Rus kadın, ekipleri harekete geçirdi.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen ekipler, Rus kadını hemen karakola götürürken, kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Show Haber'de yer alan habere göre; 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a geldi.

ÇANTASI DA OLAY YERİNDE BULUNDU

Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Rus turistin çantası da olay yerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.