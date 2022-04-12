İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi - Son Dakika
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İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi

12.04.2022 07:53

İstanbul Fatih'te bir Rus kadın turiste cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası herkesi dehşete düşürdü. Surların bulunduğu bölgedeki bir parkta, yarı çıplak halde bulunan Rus kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polisler harekete geçti. Bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, geniş çaplı soruşturma başlatarak faili aramaya başladı.

İstanbul'da önceki gece bir parkta yarı çıplak halde bulunan Rus turist, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede hareketsiz biçimde yerde yatarken bulunan Rus kadın, ekipleri harekete geçirdi.

İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen ekipler, Rus kadını hemen karakola götürürken, kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Show Haber'de yer alan habere göre; 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a geldi.

İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu

ÇANTASI DA OLAY YERİNDE BULUNDU

Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Rus turistin çantası da olay yerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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İstanbul, turist, Fatih, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi - Son Dakika


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