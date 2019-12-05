Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da Rus turisti gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da Rus turisti gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlar yardımıyla 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan Rus Mago Mednur M'nin, Topkapı'da metrobüs durağı yakınlarında bıçaklı 3 kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cevizlibağ metrobüs durağı üst geçidinin altında duran ve vatandaşların verdiği eşkal bilgileriyle örtüşen İbrahim Y, Sadettin D. ve Cemal Cabbar K'ye kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Aramada, gasbedilen cep telefonu İbrahim Y'nin üzerinde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kısa süre önce Bünyamin Y'yi de gasbettikleri ve Bünyamin Y'nin karakola gelerek zanlıları teşhis ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor 11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:13:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]