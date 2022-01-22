Üye Girişi
"Rus-Türk Köprü/Most" sergisi açıldı - Son Dakika

"Rus-Türk Köprü/Most" sergisi açıldı

22.01.2022 18:51

Türkiye ve Rusya'dan 16 genç sanatçının resimlerinin yer aldığı "Rus-Türk Köprü/Most" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye ve Rusya'dan 16 genç sanatçının resimlerinin yer aldığı "Rus-Türk Köprü/Most" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız Sanat Vakfında düzenlenen sergi açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.

Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor." dedi.

Turan, serginin iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğini belirterek, misafir sanatçılara Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesince düzenlenen Yeditepe Bienali'ni gezmelerini tavsiye etti.

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov da kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

Sergi küratörü Ahmet Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle iki farklı ülkeyi ve kültürü sanatla yaklaştıracak köprü kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kendi çizgilerini bulmuş genç sanatçıların eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Geçen yıl ağustos ayında yine buradaki St. Petersburg Sanat Akademisi sanatçılarının katıldığı bir sergi yapmıştık. Oradaki ilişkinin bir devamı olarak bu sergiyi yapıyoruz. 16 sanatçının 45'e yakın eseri sergileniyor." bilgisini paylaştı.

Sergi koordinatörü Aygül Okutan da 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Tatar bir sanatçı olarak Rus ve Türk sanatçıları buluşturmayı misyon edindiğini dile getirdi.

Okutan, "Sanat için İstanbul ve St. Petersburg çok özel şehirler, çok ortak tarafları var. İki şehir de sanat ve kültür başkenti sayılıyor. O yüzden bizim için bu bağlantı vazgeçilmez. Sanatçılar için böyle imkan sağlamak da bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergide Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova, Anastasiya Uspenskaya, Türkiye'den de Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu ve Şeyma Kaya'nın eserleri yer alıyor.

Sergi, 8 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı
Rus-Türk Köprü/Most sergisi açıldı

YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Rus-Türk Köprü/Most' sergisi açıldı - Son Dakika


Tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı Tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı         
20:22
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
20:21 Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye
20:20 Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Burak Yılmaz misali
20:18 Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor
20:14 Sezen Aksu sessizliğini bozdu! İşte ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
19:46 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle 31 seferi iptal etti
19:24 Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi
19:23 İsmail Kartal'ın verdiği kötü haber taraftarı üzdü: Novak'ın durumu çok ciddi
19:07 Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
18:56 Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 20:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Rus-Türk Köprü/Most" sergisi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement