Türkiye ve Rusya'dan 16 genç sanatçının resimlerinin yer aldığı "Rus-Türk Köprü/Most" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağımsız Sanat Vakfında düzenlenen sergi açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.

Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor." dedi.

Turan, serginin iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğini belirterek, misafir sanatçılara Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesince düzenlenen Yeditepe Bienali'ni gezmelerini tavsiye etti.

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov da kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

Sergi küratörü Ahmet Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle iki farklı ülkeyi ve kültürü sanatla yaklaştıracak köprü kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kendi çizgilerini bulmuş genç sanatçıların eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Geçen yıl ağustos ayında yine buradaki St. Petersburg Sanat Akademisi sanatçılarının katıldığı bir sergi yapmıştık. Oradaki ilişkinin bir devamı olarak bu sergiyi yapıyoruz. 16 sanatçının 45'e yakın eseri sergileniyor." bilgisini paylaştı.

Sergi koordinatörü Aygül Okutan da 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Tatar bir sanatçı olarak Rus ve Türk sanatçıları buluşturmayı misyon edindiğini dile getirdi.

Okutan, "Sanat için İstanbul ve St. Petersburg çok özel şehirler, çok ortak tarafları var. İki şehir de sanat ve kültür başkenti sayılıyor. O yüzden bizim için bu bağlantı vazgeçilmez. Sanatçılar için böyle imkan sağlamak da bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergide Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova, Anastasiya Uspenskaya, Türkiye'den de Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu ve Şeyma Kaya'nın eserleri yer alıyor.

Sergi, 8 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.