İstanbul'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına "koreografili" protesto - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir grup, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça, İrpin ve Mariupol gibi kentlerindeki saldırılarını hazırladıkları koreografiyle protesto etti.

Odakule'de toplanan ve çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan gruptakiler, "Savaşa hayır", "Sadece Ukraynalı olduğum için öldürüldüm", "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar açtı. Eylemde, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar atıldı.

Düzenlenen koreografide "6 ölü ve 6 ruhu" canlandıran Ukraynalılar sessizliğe bürünürken, ölülerin yüzleri ve bedenlerinin yaşananları temsilen kanlı olduğu görüldü.

Ukraynaca, İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamalarda, "savaşın bir an önce durdurulması ve Rusya'nın işlediği savaş suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamalarda, "Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldürüldü. Sadece Kiev'de 1126 Ukraynalı öldürüldü. Bunlardan 40'ı çocuktu. Milyonlarca insanımız evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ama ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz ülkemizi korumayı sürdürecek. Buça'da elleri arkasından bağlanarak öldürülenleri de asla unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Eylem sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Eylemi, yabancı basın kuruluşları da takip etti.