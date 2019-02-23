Son Dakika Haberleri: İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar bekleniyor

İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar bekleniyor

1 saat önce

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar bekleniyor, System.String[]
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:40 

İstanbul, Ekonomi
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