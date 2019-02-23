İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar bekleniyor
1 saat önce
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:40
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