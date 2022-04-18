İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

18.04.2022 11:02
İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da, eğitim-öğretimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve sağanakla beraber haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu sürüyor.

İstanbul'da, eğitim-öğretimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve sağanakla beraber haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde trafik her iki yönde ilerlerken, Güzelyurt yan yoldaki akışta yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle, TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Okul çevrelerinde araç yoğunluğu

Kentteki okul çevrelerinde de kısa süreli servis ve araç yoğunlukları görülüyor. Toplu taşıma ile Marmaray, metro ve metrobüs duraklarının ise kalabalık olduğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 10.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

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Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika


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