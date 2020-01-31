İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. - Son Dakika

İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı.

6 saat önce

İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı.

İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı., System.String[]

İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
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