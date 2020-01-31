Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. - Son Dakika
İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı.
6 saat önce
İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı. - İSTANBUL
Son Dakika Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli