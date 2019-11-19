Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
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İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

6 saat önce

İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, System.String[]

İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen, 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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