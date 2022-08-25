Gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültünü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kentin özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle, birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.
Kaynak: AA
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