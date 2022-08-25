Gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

25.08.2022 10:52

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültünü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültünü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentin özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle, birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.

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Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Kaynak: AA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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