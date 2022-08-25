Gökbakar'ın sözlerine Gökçek'in yorumu çok sert oldu: Biri yüzünü dağıtır

Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

Kentin özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle, birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.

Kaynak: AA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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