İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı - Son Dakika
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İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

10.08.2022 11:53

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule'de bazı yerleri su bastı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule'de bazı yerleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.

Su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı - Son Dakika
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